Palermo, camion travolge bicicletta: morto un 58enne

Un uomo di 58 anni, originario della Costa d'Avorio, è morto questa mattina a Palermo dopo essere stato travolto da un camion mentre era in sella alla propria bicicletta. Il mezzo pesante procedeva in via Ammiraglio Rizzo direzione Fiera e ha svoltato a destra per imboccare via Thaon de Revel, dov’è avvenuto il tragico impatto con la bici. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altre che constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia e i vigili urbani, che hanno ascoltato l’autista del camion.

Data ultima modifica 16 dicembre 2019 ore 15:51