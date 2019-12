Mostre a Palermo: cosa fare nel weekend del 14-15 dicembre

Le influenze e gli stili che hanno caratterizzato il percorso artistico di Emanuele Diliberto racchiusi in venti dipinti: si inaugura sabato alla Galleria Artetika la mostra “Con titolo”. All’Orto Botanico vengono invece esposte le installazioni, composte da fotografie e collage, di Manuel Felisi. Tante le mostre ancora in corso a Palermo, tra cui “Castum Superius” a Palazzo Reale, che si avvia alla conclusione. Per i più piccoli, al Teatro Biondo andrà in scena la rivisitazione della celebre fiaba “Il gatto con gli stivali”.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana

"Con titolo" - Artetika

"Con titolo" è la mostra personale di Emanuele Diliberto, 20 dipinti che racchiudono tutte le influenze e gli stili che il pittore ha appreso in giro per il mondo, da New York, città nella quale ha vissuto per lungo tempo e dove ha frequentato l’ambiente della Factory di Andy Warhol, a Milano, alle altre città artisticamente più attive e contaminanti. L’esposizione è visitabile presso la Galleria Artetika dal 14 al 31 dicembre.

"Rigenerazioni" - Orto Botanico

Manuel Felisi espone all’Orto Botanico. Inaugura sabato 14 dicembre la mostra “Rigenerazioni”, che raccoglie diverse installazioni dell’artista, composte da fotografie e collage. Il tema che lega i suoi lavori è il tempo, l’esserci qui e ora. Ed è proprio fissando un istante in uno scatto che Felisi vuole immobilizzare e misurare luoghi, oggetti, persone e sentimenti.

Mostre ed eventi in corso a Palermo a dicembre 2019

"Quando le statue sognano" - Museo archeologico regionale "A. Salinas"

Al Museo “Antonio Salinas” di Palermo vengono temporaneamente restituiti al pubblico alcuni spazi, che diventano set e serbatoi di suggestioni oniriche, luoghi di partecipato silenzio. “Quando le statue sognano” è un insolito racconto, in cui archeologia e arte contemporanea dialogano tra loro.

"Chiaramonte - Lusso, prestigio, politica e guerra nella Sicilia del Trecento" - Palazzo Steri

L'ascesa della signoria dei Chiaramonte viene ripercorsa in una mostra di preziose opere originali, riproduzioni e filmati. Fino al 6 gennaio 2020, presso il complesso monumentale dello Steri, a Palermo, "Chiaramonte - Lusso, prestigio, politica e guerra nella Sicilia del Trecento - Un restauro verso il futuro” racconta le strategie politiche, le committenze architettoniche e artistiche di una potente dinastia.

"Castrum Superius" – Palazzo Reale

Ultimo mese per visitare “Castrum Superius. Il palazzo del Re dei Normanni” a Palazzo Reale. Un percorso che ricostruisce la fisionomia medievale dell’edificio e della Cappella Palatina, curato dalla Fondazione Federico II e per la cui realizzazione sono intervenuti rinomati studiosi di fama internazionale.

Mostre da non perdere nel resto della Sicilia

"Migration" - Castelbuono (Palermo)

Si conclude con "Migration" il programma di BAM - Biennale Arcipelago Mediterraneo a Palermo. La mostra, in programma dal 15 dicembre al 12 aprile al Museo Civico di Castelbuono, raccogle circa venti opere di Oren Fisher, Hadar Mitz, Margherita Moscardini, Edith Oellers, Klaus Richter, Francesco Simeti, che indagano le diversità politiche, economiche e geografiche relative alla migrazione.

"Icone" – Taormina (Messina)

La Grecia e la Sicilia si intersecano in “Icone. Tradizione/Contemporaneità”. Presso l’ex chiesa di Sant’Agostino di Taormina (Messina), dodici opere a sfondo sacro vengono reinterpretate in chiave moderna o tradizionale dagli artisti secondo la propria poetica e cifra stilistica.

"Emotional connection" - Trapani

Le fotografie glamour di Max Selvaggio arrivano a Trapani. A palazzo Milo, “Emotional Connection” propone numerosi scatti significativi della carriera del fotografo divisi in due settori: il primo dedicato all’essere umano, il secondo ai luoghi di viaggio in diversi continenti.

Eventi per bambini a Palermo

"Il gatto con gli stivali" – Teatro Biondo

Il 14 e il 15 dicembre Silvia Ajelli reinterpreta “Il gatto con gli stivali” al teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo pensato per i bimbi dai 5 ai 7 anni, è un viaggio itinerante alla scoperta degli spazi teatrali. Protagonista assoluta sarà l’immaginazione, proprio come nella fiaba.