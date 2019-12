Una grotta era stata trasformata in un’abitazione dopo essere stata sequestrata a Monte Palmeri, frazione di Filicudi, un’isola dell’arcipelago delle Eolie e facente parte di Lipari (in provincia di Messina). Il Comune è però intervenuto per demolire l’opera abusiva, coordinando le operazioni. Nelle ultime settimane, in quella zona, sono state 12 le costruzioni non regolamentari abbattute.