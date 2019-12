Palermo, geometra in pensione esercita illegalmente: denunciato

Aveva chiuso la partita Iva quattro anni fa e da allora, fingendosi in pensione, esercitava la professione di geometra illegalmente, pur essendosi cancellato dall’albo. E’ quanto hanno scoperto i militari della guardia di finanza a Castelbuono, in provincia di Palermo, che hanno quindi denunciato l’uomo per esercizio abusivo della professione. Il falso geometra è stato scoperto dopo la segnalazione di un cliente, che dopo aver pagato il geometra per una prestazione professionale non aveva ricevuto alcun documento fiscale.

Perquisito lo studio tecnico

Durante la perquisizione nello studio tecnico, i finanzieri hanno trovato vari timbri intestati al geometra, tra cui uno col numero di iscrizione al registro di categoria. L'uomo inoltre è stato denunciato per falso ideologico per aver sottoscritto false perizie giurate.