Scoperta una serra di marijuana a Trabia: arrestati due fratelli

Due fratelli, A.M. di 31 anni e C.M. di 19, sono stati arrestati dai carabinieri di Bagheria a Trabia (Palermo), in contrada Sant'Onofrio, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. I due avevano allestito, in una villetta, una serra per la coltivazione indoor di marijuana, dove sono state trovate 167 piante di Cannabis indica. Secondo le accuse, per utilizzare l'elettricità avrebbero fatto un collegamento abusivo alla rete di distribuzione elettrica. I fratelli sono stati posti ai domiciliari.