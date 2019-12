Usura, due anziani fratelli fermati a Canicattì

A Canicattì, in provincia di Agrigento, carabinieri e polizia hanno sottoposto a fermo due fratelli - A.M. e G.M. rispettivamente di 69 e 63 anni - accusati in concorso di estorsione aggravata e usura. I due sono attualmente imputati ad Agrigento in un altro procedimento per associazione per delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione.

La ricostruzione dei fatti

Su un prestito di 25mila euro concesso nel 2016 a un imprenditore edile del posto (dietro la promessa di restituzione di 2.500 euro mensili, imputabili quali interessi, senza che venisse fissato un termine per la restituzione del capitale), dopo aver già ottenuto 80mila euro, pretendevano ancora 40mila euro dietro gravi minacce. L'indagine è nata da una denuncia presentata dall'uomo nel febbraio del 2018. L'imprenditore, che nel frattempo era fuggito terrorizzato al nord con tutta la sua famiglia, non riuscendo più ad assecondare le richieste di denaro dei due fratelli, si era infatti rivolto alle forze dell'ordine che hanno indagato con pedinamenti, perquisizioni e intercettazioni.

