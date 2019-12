Palermo, spruzza spray al peperoncino in classe: denunciato studente

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno denunciato uno studente di 17 anni che, durante l'orario di lezione presso l'Istituto nazionale formazione addestramento orientamento professionale Gabriele Albergoni, ha spruzzato in classe dello spray al peperoncino. Cinque studentesse sono state soccorse dai sanitari del 118, mentre la bomboletta è stata ritrovata e sequestrata.

La condanna della scuola

Dura la condanna del direttore dell'Istituto: "Condanniamo fermamente il fatto, che non trova giustificazioni. Non possiamo dimenticare quanto accaduto a Corinaldo, tragedia in cui morirono 6 persone proprio a seguito del panico scatenato dall'uso di uno spray al peperoncino. Per fortuna nel nostro caso i momenti di paura sono stati tempestivamente contenuti dal corpo docente, che ha riportato la calma e chiamato i soccorsi. Quanto accaduto sarà oggetto di riflessione per i nostri studenti. Nessuna educazione si esercita se la vita degli studenti si sottrae ai principi elementari della legalità", le sue parole. E ancora: "Una volta prestati i primi soccorsi e chiamato il 118, sono state allertate le forze dell'ordine per individuare i responsabili, verso i quali saranno presi gli opportuni provvedimenti disciplinari. Fortunatamente, dopo i primi attimi di allerta, per gli alunni coinvolti non si sono registrate necessità di ricovero e le lezioni sono riprese regolarmente".