Una brasiliana 25enne, ubriaca e soccorsa in strada, ha aggredito i vigilantes della Metronotte Italia con calci e pugni al pronto soccorso dell’ospedale civico di Palermo. La giovane, dopo aver mandato in frantumi la porta antipanico del reparto del nosocomio e il vetro che custodisce la pompa antincendio, si è scagliata anche contro i carabinieri, che sono giunti sul posto. La donna è stata fermata per oltraggio, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale ed è stata portata all’ufficio immigrazione, per verificare i suoi documenti e il permesso di soggiorno.

Le vittime hanno riportato ferite guaribili in venti giorni.