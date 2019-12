Banda spacca la vetrina di un negozio: furto di vestiti a Palermo

La banda "spaccavetrine", che un mese fa aveva tentato di effettuare un colpo a Palermo, ha agito nuovamente in via Enrico Parisi, nel pieno centro del capoluogo siciliano. Dopo aver preso di mira un negozio, due persone (come diversi testimoni hanno poi raccontato alle forze dell’ordine) hanno portato via numerosi capi d’abbigliamento e sono fuggite a bordo di un’auto. Gravi i danni all’esercizio commerciale. Le indagini sul caso sono condotte dalla polizia.

Il precedente della banda

Lo scorso maggio era stato preso di mira il Bar Garibaldi, nel centro storico del capoluogo siciliano, in via Alessandro Paternostro. I ladri, in quella circostanza, avevano infranto la vetrina e portato via il registratore di cassa.