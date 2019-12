Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 8 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un sistema nuvoloso risale sulla Sicilia portando qualche isolato piovasco. Temperature perlopiù stabili su valori miti, ventilazione in prevalenza da OSO, rotazione a Levante sulla Sicilia. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,9 µg/m³.