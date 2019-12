Le previsioni meteo del weekend a Palermo dal 7 all’8 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Tempo in sensibile miglioramento in Sicilia e Calabria con un ampio soleggiamento inframezzato da innocue velature di passaggio. Correnti umide dai quadranti occidentali rinnovano, altresì, addensamenti nuvolosi a tratti compatti in Campania e sul Cosentino, specie lungo la fascia tirrenica; sparsi, deboli e sporadici i fenomeni associati. Temperature minime in calo in Calabria e Sicilia, senza variazioni significative nei valori massimi. Venti deboli. Mari da mossi a poco mossi.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,1 µg/m³.