Meteo a Palermo: le previsioni del 6 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Rimane una circolazione di aria umida ed instabile sul bacino del Mediterraneo e rinnova condizioni di instabilità sulle nostre regioni. In particolare qualche pioggia o breve rovescio si rinnova su Campania e Ovest Calabria specie nella prima parte del giorno mentre in Sicilia il tempo sarà perlopiù asciutto eccetto per il passaggio di nubi alte e stratiformi. Temperature stabili o in lieve aumento, venti deboli o moderati da OSO. Mari poco mossi o mossi, fino a molto mosso lo Ionio.

La situazione meteo a Messina

A Messina nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,5 µg/m³.