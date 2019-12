Noto, busta con proiettile e minacce di morte a sacerdote ortodosso

Una busta contente una lettera con minacce di morte e un proiettile è stata recapitata a C.P., sacerdote ortodosso di Noto, in provincia di Siracusa, il quale ha già denunciato l’episodio alla polizia. Gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza per accertare eventuali altri recenti atti intimidatori nei suoi confronti. Il sacerdote, residente al nord, temporaneamente vive nel Siracusano insieme alla madre.

Minacce anche al giornalista Paolo Borrometi

"Parrinu di m…, farai la fine do succi (del topo)", si legge, scritto a penna e in maiuscolo, sul foglio A4 recapitato al sacerdote. "M… tu e Borrometi, non devi nominare persone d’onore", prosegue la lettera citando anche il giornalista Paolo Borrometi, vice direttore dell'Agi, in passato già soggetto a simili intimidazioni. "Come sempre mi affido alle forze dell'ordine affinché facciano chiarezza rispetto a questa gravissima minaccia di morte", ha dichiarato il cronista.