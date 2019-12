Droga, arrestato 43enne nel Trapanese: era ricercato in Svizzera

Un uomo di 43 anni, ricercato in Svizzera dal 2004, è stato arrestato dai carabinieri in via Garibaldi a Campobello di Mazara (in provincia di Trapani). Nei confronti dell’individuo la Suprema corte elvetica aveva decretato l’arresto ai fini dell’estradizione, sulla quale dovrà deliberare prossimamente la corte d’appello di Palermo.

La vicenda

Nel 2003, di ritorno da un viaggio dalla Repubblica Dominicana, l’uomo era stato sorpreso nell’aeroporto di Zurigo, in Svizzera, con 11 barattoli contenenti 5 chilogrammi di cocaina e 20mila franchi svizzeri in contanti (equivalenti a circa 17mila euro). Per questo motivo, l'anno successivo era stato disposto l'arresto ai fini dell'estradizione.