Sorpreso sulla Palermo-Catania con 10 chili di cocaina in auto: arrestato

E’ stato sorpreso con circa 10 chili di cocaina in auto mentre percorreva l’autostrada Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano. Per questo S. C., 41 anni, è stato arrestato dalla polizia di Stato in flagranza di reato. L'accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il sequestro

La droga, divisa in dieci confezioni da un chilo contenenti cocaina pura, era in due vani nascosti della vettura ed è stata individuata grazie al cane antidroga ‘Asko’. A quel punto è scattato l’arresto, effettuato dai poliziotti della squadra mobile con l'ausilio degli agenti della polizia stradale di Buonfornello (Termini Imerese). L’auto è stata sequestrata e il 41enne portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.