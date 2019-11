La situazione meteo in città

A Palermo sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Sabato sulla Sicilia avremo condizioni più stabili e soleggiate eccetto per brevi fasi nuvolose. Il clima sarà nel complesso mite in particolare sui settori orientali dove potranno raggiungersi anche i 20°C. Domenica la giornata si presenta nel complesso buona con ampie zone di sereno che si alterneranno al passaggio di nubi.

La situazione meteo a Catania

A Catania sabato cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 1,7 µg/m³.