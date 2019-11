Manifestazione per il clima: "Block Friday" anche a Messina

Centinaia di studenti sono scesi in strada quest'oggi anche a Messina per il "Block Friday", la manifestazione organizzata nell’ambito delle giornate internazionali per l’ambiente chiamate "Fridays For Future" (LA DIRETTA - FOTO). Il corteo, partito da piazza Antonello, ha percorso le vie del centro ed è confluito in piazza Unione Europea per un momento di confronto davanti al municipio.

Il motivo della protesta

La protesta è stata organizzata per non far spegnere i riflettori su tematiche come il riscaldamento globale e le vicende legate al ciclo dei rifiuti. La data del 29 novembre è stata scelta proprio in risposta al Black Friday, in aggiunta al fatto che lunedì 2 dicembre si aprirà, a Madrid, l’annuale conferenza sul clima dell’Onu. La manifestazione, stando alle dichiarazioni dei presenti, è anche "contro le multinazionali che producono tonnellate di rifiuti e prodotti inutili, aumentano lo sfruttamento, distruggono l’habitat per costruirci le loro fabbriche e incentivano il consumismo anziché un’economia circolare".