Siracusa, donna ferita dopo una rapina in casa

Una donna è stata aggredita nella sua abitazione ad Augusta, in provincia di Siracusa, durante una rapina. L'aggressore, un uomo non ancora identificato, è riuscito a entrare in casa, al primo piano di un condominio, e avrebbe picchiato la donna, 40 anni, che vive da sola, e portato via soldi e gioielli. La polizia sta indagando sulla vicenda visionando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna è stata medicata all'ospedale Muscatello per una ferita alla testa.