Meteo a Palermo: le previsioni del 28 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Correnti umide occidentali continuano a fluire sulle nostre regioni portando molte nubi nonché locale maltempo sui versanti tirrenici con piogge e acquazzoni tra Campania, Calabria occidentale e alta Sicilia. Qualche fenomeno in sconfinamento anche sulla Calabria ionica centrale così come sulle Sicilia ionica settentrionale; meglio altrove. Venti moderati dai quadranti occidentali. Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,3 µg/m³.