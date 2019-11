La polizia è intervenuta a Messina per arrestare S.B., operaio 36enne, per lesioni e furto aggravato. L’uomo è stato anche denunciato per minacce e danneggiamento. All’interno di una ditta di costruzioni, durante una lite nata per motivi di lavoro, il dipendente ha assalito il caposquadra in servizio con un’asta di metallo, utilizzata per delimitare l’area di cantiere, distruggendogli anche il cellulare. La vittima, nonostante i colpi ricevuti, è riuscita a rifugiarsi in un negozio chiudendosi dentro a chiave. L’aggredito è stato portato in ospedale, dove è stato curato per ferite guaribili nel giro di 30 giorni.