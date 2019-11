Un 44enne pregiudicato è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti della moglie di 37 anni. Le forze dell’ordine sono intervenute grazie alla segnalazione della figlia 15enne della coppia, che ha registrato un file audio in cui si sente l’uomo urlare contro la consorte e lo ha inviato a una sorella maggiorenne, che non vive nella stessa abitazione, insieme con il messaggio "chiedi aiuto". Le forze dell’ordine sono così state allertate da quest’ultima. Il 37enne, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari presso l’abitazione dei propri parenti.

La lite in casa

La 15enne ha ricostruito davanti ai militari dell’Arma, con la madre, la scena registrata con il telefonino. La giovane, testimone dell’accaduto insieme con il fratello di 15 anni, ha riferito che l’uomo minacciava la compagna e le lanciava contro piatti e stoviglie, senza però colpirla. La ragazza ha consegnato il file audio alle forze dell’ordine.