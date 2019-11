Una donna colta da doglie telefona al 118, ma all'arrivo dell'ambulanza partorisce in casa con l'aiuto dei soccorritori. La vicenda è accaduta nella notte tra domenica e lunedì a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Non c'è stato il tempo di accompagnarla in ospedale: con prontezza i soccorritori hanno aiutato così la giovane ed è nata la piccola Sara. Entrambe, mamma e bimba, sono in buono stato di salute.