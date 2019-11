La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 31mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La circolazione ciclonica si correla all'afflusso di correnti umide e sempre più instabili dai quadranti meridionali, foriere di una diffusa copertura nuvolosa. Dal pomeriggio-sera primi rovesci sui versanti ionici di Sicilia e Calabria e temporali in risalita a partire dalle province sudoccidentali dell'isola; possibili precipitazioni anche abbondanti tra Agrigentino, Ragusano, Siracusano, Catanese, Messinese, Reggino, Locride e basso Catanzarese. Temperature in temporaneo rialzo.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 28mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento nubi in progressivo aumentocon deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 39mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,9 µg/m³.