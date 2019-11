Catania, sorpreso con marijuana e cocaina in casa: arrestato 27enne

Un ragazzo di 27 anni, A. C., è stato arrestato dai carabinieri a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso dai militari, che hanno effettuato una perquisizione nel suo domicilio, in possesso di 35 dosi di cocaina, 40 mila euro in contanti e una ricetrasmittente. In un locale situato sopra l'abitazione del 27enne inoltre sono stati rinvenuti un chilo e 700 grammi di marijuana e altre due ricetrasmittenti.