Meteo a Palermo: le previsioni del 21 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Rimane ancora depressionaria la situazione sul Mediterraneo. La giornata vedrà maggiori spazi soleggiati su Sicilia e Calabria seppur col transito di nuvolosità medio alta e stratiforme. Una variabilità interesserà la Campania con qualche debole pioggia o acquazzone intervallato da fasi più asciutte. Temperature in aumento, venti tra NE e NO, rotazione a SSE sulla Sicilia. Mari mossi

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

A Agrigento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,3 µg/m³.