Meteo a Palermo: le previsioni del 17 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

L'intensa perturbazione che determina rovesci e temporali anche intensi transita dalla Campania verso la Calabria e la Sicilia preceduta da forti venti di Scirocco. Temperature in calo dal pomeriggio. Venti forti da SSE con mari agitati.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.