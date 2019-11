Messina, in fiamme una stufa a gas: ustionato 54enne

Una stufa a gas è andata a fuoco in un appartamento di Santa Lucia del Mela, nel Messinese, provocando gravi ustioni a un uomo. La vittima è un ex consigliere comunale del paese nella valle del Mela, Santino Pandolfo, 54 anni, che ha subito gravi ustioni in tutto il corpo ed è stato trasportato all'ospedale Fogliani di Milazzo. Dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Centro ustioni di Palermo, dove il 54enne si trova ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco.