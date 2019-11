Le previsioni meteo del weekend a Palermo dal 16 al 17 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche nube più dalla sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA) (Il LIVE BLOG)

La situazione nel resto della Sicilia

Una perturbazione raggiunge le regioni di Sud Ovest determinando un peggioramento ad iniziare dalla Campania. Piogge e temporali si estenderanno verso la Calabria entro notte. Qualche fenomeno anche sulla Sicilia orientale in ulteriore intensificazione. Temperature in lieve calo in Campania, stabili con minime in aumento altrove. Venti di Scirocco moderati con rinforzi. Mari molto mossi.

La situazione meteo a Caltanissetta

A Caltanissetta cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,7 µg/m³.