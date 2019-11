Palermo, oltre 5 chili di droga in casa: arrestato 51enne

La polizia di Stato ha arrestato V.D.M., di 51 anni, con l'accusa di detenzione di droga. Nel corso di un controllo presso la sua abitazione in via Assoro, a Palermo, gli agenti dei Falchi della squadra mobile hanno trovato e sequestrato quasi 5 chili di hashish, 300 grammi di cocaina, 20 grammi di crack, diversi bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e circa 3.500 euro in contanti. Due acquirenti sono invece stati segnalati in prefettura. In queste ore le forze dell’ordine stanno indagando per risalire all’origine e al traffico della sostanza stupefacente, destinata sia ai consumatori, che a spacciatori intermedi.