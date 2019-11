Messina, si dimette segretario provinciale del Pd: andò alla Leopolda

Si è dimesso il segretario provinciale del Pd di Messina, Paolo Starvaggi. Lo scorso ottobre la sua presenza alla convention di Italia Viva, alla Leopolda di Firenze, aveva provocato tensioni che hanno portato il politico a rassegnare le dimissioni.

"Dopo l'attacco mediatico strumentale e ingiusto messo a segno contro la mia persona - scrive Starvaggi in una lettera al segretario nazionale e al vicesegretario di Messina del Pd - ed estremamente dannoso per il partito, non ha avuto l'esito sperato la mia nota a Zingaretti, alla Commissione nazionale di garanzia ed al Commissario regionale. Auspicavo un intervento della segreteria nazionale per 'consentire il superamento delle contrapposizioni e delle eccessive tensioni, nell'interesse supremo del partito'". Starvaggi ha sempre sostenuto di essersi trovato alla convention per pochi minuti e che era a Firenze per altri motivi.