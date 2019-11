La situazione meteo in città

A Palermo giornata parzialmente soleggiata, con maggiori nubi al mattino e alla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare agitato. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LIVE MALTEMPO)

La situazione nel resto della Sicilia

La circolazione depressionaria, responsabile della recente e intensa ondata di maltempo, si sposta verso Levante favorendo una timida ripresa della pressione. Avvio di giornata ancora instabile con nubi irregolari e precipitazioni sparse in esaurimento entro sera sui versanti ionici e gran parte della Sicilia. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Canale da agitato a molto agitato; Mare di Sicilia agitato.

La situazione meteo a Catania

A Catania bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.