Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 12 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un'area di bassa pressione continua ad interessare le nostre regioni meridionali orchestrando una perturbazione foriera ancora di diffuso maltempo al mattino con fenomeni forti sulla fascia ionica. In serata recrudescenza dei fenomeni. Venti moderati in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso. Allerta rossa, scuole chiuse a Catania.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 21mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 32mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.