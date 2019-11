Spaccio di droga a Catania, arrestato pusher 24enne

Un ragazzo di 24 anni, G. L., è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania. Il giovane è stato bloccato mentre si trovava nel rione San Giovanni Galermo a Catania. I militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 68 dosi di cocaina, 53 di marijuana, una ricetrasmittente, tramite la quale si teneva in contatto con le vedette, due bilancini elettronici di precisione, e 100 euro in contanti, ritenuti provento della vendita della droga. Il 24enne, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.