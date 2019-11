Violenza a Palermo, due pestaggi nella notte filmati col telefono

Due persone sono state aggredite nella notte a Palermo senza apparenti motivi. In entrambi i casi, le modalità del pestaggio sono state identiche: il malcapitato di turno è stato picchiato mentre la scena veniva ripresa con un telefono. Il primo episodio è avvenuto in via Roma, dove due individui hanno malmenato un ragazzo mentre una giovane li filmava con il cellulare. Il secondo caso di violenza è invece accaduto in via Ventura, vicino al carcere dell’Ucciardone, dove un trentenne originario del Bangladesh ha chiamato la polizia e ha raccontato agli agenti di essere stato assalito mentre qualcuno registrava tutto con uno smartphone. L’uomo è stato poi portato in ospedale per poter essere medicato.