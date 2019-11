Donna cade dal balcone e muore nel Ragusano: aperta un’inchiesta

Una donna di 62 anni ha perso la vita questa mattina a Comiso, in provincia di Ragusa, dopo essere caduta dal balcone della propria abitazione situata al secondo piano. L’anziana, come pare facesse ogni mattina, era salita su un muretto che delimitava la parte bassa dell’inferriata e si era sporta per verificare l’avvenuto ritiro dei rifiuti urbani da parte della ditta che gestisce il servizio. Per cause ancora da accertare, la signora ha perso l’equilibrio ed è finita sull’asfalto dopo un volo di dieci metri, morendo sul colpo. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri della stazione di Comiso sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso. Nel frattempo, è stata aperta un’inchiesta per morte dovuta a incidente.