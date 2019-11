Meteo a Palermo: le previsioni del 10 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Inizio di giornata più stabile e asciutto in Sicilia e lungo la fascia ionica calabrese con innocua nuvolosità alternata ad ampi spazi soleggiati; copertura nuvolosa in progressivo aumento dal pomeriggio-sera a partire dalle province meridionali dell'isola, ivi con possibilità di occasionali rovesci o piovaschi in risalita dal Canale di Sicilia, preludio di un più marcato peggioramento che si farà strada nella giornata dell'11 novembre. Temperature massime in calo sulle regioni peninsulari, in temporanea ripresa in Sicilia. Venti moderati, a tratti tesi, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali (O-SO). Mari molto mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli coperti associati a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,7 µg/m³.