Agrigento, cinque misure cautelari per spaccio di droga

La polizia ha eseguito cinque misure cautelari a carico di altrettanti indagati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Questo è l'epilogo di un'intensa e articolata indagine effettuata nell'estate del 2018 a San Leone, frazione e principale lido di Agrigento, con l'aiuto anche di telecamere che hanno permesso di portare alla luce numerose cessioni di stupefacenti.

La ricostruzione della polizia

Gli indagati spacciavano noncuranti dei numerosi passanti e senza alcuna remora o precauzione. Agli arresti domiciliari sono così finiti A.C.T. di 30 anni e F.H. di 27 anni. Obbligo di dimora con prescrizioni, invece, per L.D.M. di 20 anni e A.B. di 22 anni. Divieto di dimora inoltre per un altro soggetto. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati hashish, anfetamine, ecstasy, cocaina, per un totale complessivo di circa 250 grammi. Inoltre, la misura cautelare a carico di L.D.M - come hanno reso noto, durante la conferenza stampa in Questura, i poliziotti della squadra Mombile - è stata sospesa perché rintracciato a Palermo, durante la perquisizione domiciliare, ed è stato trovato in possesso di circa 133 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino. Il giovane è stato, dunque, arrestato in flagranza di reato ed è stato posto agli arresti domiciliari.