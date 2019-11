Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 8 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Tempo in deciso peggioramento in Campania con rovesci e temporali a più riprese a partire dalle province di Caserta e Napoli; inizio di giornata relativamente stabile e perlopiù soleggiato in Calabria e Sicilia, salvo variabilità su Cosentino, Trapanese e Agrigentino; più nubi e qualche piovasco dal pomeriggio-sera. Temperature massime in rialzo in Calabria e Sicilia, in nuova flessione in Campania. Ventilazione in rotazione e rinforzo da S-SO. Mari: basso Tirreno e Canale da molto mossi ad agitati; Ionio da mosso a molto mosso.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Caltanissetta

A Caltanissetta cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,3 µg/m³.