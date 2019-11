Motrice cade in mare nel porto di Catania: in salvo il conducente

Incidente la scorsa notte nel porto di Catania. Una motrice 'trattore' utilizzata per la movimentazione dei semirimorchi è caduta in mare mentre stava operando sul molo di Levante. Il manovratore è riuscito a salvarsi prima che il mezzo, di proprietà di una ditta privata, finisse in acqua.

Intervenuti i vigili del fuoco

Per la rimozione della motrice, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, con una squadra operativa, il nucleo Sommozzatori e il personale della Sezione Navale. Presenti anche il personale della guardia costiera e la polizia per tutti i rilievi del caso. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.