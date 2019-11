Meteo a Palermo: le previsioni del 5 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la mi-nima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un nuovo sistema nuvoloso raggiunge le regioni meridionali ma in particolare la Campania dove saranno possibili degli acquazzoni irregolari e qualche temporale. Più asciutto su Calabria e Sicilia con una prevalenza di sole, addensamenti maggiori sull'al-to Tirreno con qualche rovescio. Temperature in aumento su Sicilia e Calabria tirrenica con massime fino a 25°C, venti in prevalenza da SSO moderati. Mari mossi o molto mossi

La situazione meteo a Caltanissetta

A Caltanissetta nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Enna

A Enna giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previ-ste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,4 µg/m³.