Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 4 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Le nostre regioni continuano ad essere coinvolte da un flusso di correnti instabili da Sud, responsabili di piogge sparse e degli acquazzoni sulla Campania e sulla Calabria tirrenica alternati a fasi più asciutte e parzialmente soleggiate. Variabilità con qualche fenomeno in Sicilia. Tendenza a miglioramento con ampie zone di sereno e tempo più asciutto. Temperature in aumento specie su Sicilia e Calabria, venti ancora tesi di Libeccio.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.