Doppio tentato furto a Palermo, presi di mira due negozi di vestiti

Due tentativi di furto si sono verificati in zona Politeama a Palermo, uno nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre, l'altro stamattina. Nel primo caso i ladri hanno tentato di spaccare le vetrine della boutique Visiona di via Enrico Parisi mentre stamani hanno provato a scassinare, senza esito, la saracinesca del Polo store di via Emerico Amari, a pochi passi dal cantiere per l'Anello ferroviario. Sono in corso le indagini della polizia su entrambi i casi. Durante il primo tentato furto i ladri sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza.