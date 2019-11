‘Palermo Palermo’ di Pina Bausch torna al Teatro Biondo

Verrà proiettato questa sera al Teatro Biondo in anteprima mondiale il film “Palermo Palermo”, incentrato sullo spettacolo che Pina Bausch portò sulle scene prima a Wuppertal, in Germania e poi nel gennaio 1990 a Palermo. Uno spettacolo che cambiò il volto del teatro nel capoluogo siciliano. Alla proiezione, aperta alla cittadinanza e gratuita, sarà presente il figlio della grande coreografa tedesca, Salomon Bausch, che dirige la Fondazione dedicata alla madre.

Mostra fotografica e documentario

In occasione della proiezione, alle ore 20, è stata allestita una mostra fotografica dal titolo "Macerie e tacchi a spillo - E cadde un muro", tratto da un momento iconico dello spettacolo. L’esposizione, realizzata in collaborazione con le Orestiadi di Gibellina, sarà visitabile dalle 19 e raccoglie fotografie di Piero Tauro che per lunghi anni ha seguito i lavori della Bausch e li ha documentati, dagli spettacoli ai dietro le quinte, alle passeggiate che per mesi la Bausch fece a Palermo per carpire lo spirito della città. Infine, in sala Strehler sarà proiettato un documentario per ricordare il lavoro della grande artista tedesca e renderle omaggio a dieci anni dalla scomparsa.