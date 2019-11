Meteo a Palermo: le previsioni del 3 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un'intensa perturbazione raggiunge le nostre regioni meridionali determinando maltempo con frequenti rovesci e temporali. Maggiori schiarite sulla Sicilia con qualche fenomeno nelle zone interne. Temperature in ascesa sulla Sicilia, venti tesi di Libeccio con mari molto mossi o agitati. Possibili mareggiate sui tratti esposti.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.