Mostre a Palermo: cosa fare nel weekend del 2-3 novembre

A trent’anni di distanza dalla prima messa in scena, "Palermo Palermo", lo spettacolo di Pina Bausch, diventa un film e verrà proiettato in anteprima mondiale domenica 3 novembre al Teatro Biondo di Palermo. Molte le mostre in corso nel capoluogo e nel resto della Regione, da Antonello da Messina al fumettista Zerocalcare. A Sanlorenzo Mercato, domenica i più piccoli potranno cimentarsi con il Circus Lab.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana

palermoWpalermo – Teatro Biondo

"Palermo Palermo", lo spettacolo che Pina Bausch dedicò alla città e che segnò la vita teatrale siciliana, è ora un film e verrà proiettato in anteprima mondiale il 3 novembre al Teatro Biondo di Palermo, in una giornata interamente dedicata alla coreografa tedesca, scomparsa dieci anni fa. La pellicola, “palermoWpalermo”, è stata realizzata dalla Pina Bausch Foundation a trent’anni di distanza dalla prima messa in scena nel capoluogo siciliano dello storico spettacolo.

Mostre ed eventi in corso a Palermo a novembre 2019

"Scavare fossati - nutrire coccodrilli" - Spazio Zac

Zerocalcare, al secolo Michele Rech, sbarca a Palermo. Da venerdì 25 ottobre, il fumettista è il protagonista della mostra "Scavare fossati - nutrire coccodrilli", organizzata dall'Assessorato alle Culture e visitabile presso lo Spazio Zac fino al 6 gennaio. L’esposizione ruota intorno a quattro nuclei tematici (Pop, Lotte e Resistenze, Non Reportage e Tribù) e ripercorre tutti gli anni del lavoro di Zerocalcare tra poster, illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi libri, magliette, loghi.

"Chiaramonte - Lusso, prestigio, politica e guerra nella Sicilia del Trecento” - Palazzo Steri

L'ascesa della signoria dei Chiaramonte viene ripercorsa in una mostra di preziose opere originali, riproduzioni e filmati. Sabato 26 ottobre è stata inaugurata presso il complesso monumentale dello Steri, a Palermo, "Chiaramonte - Lusso, prestigio, politica e guerra nella Sicilia del Trecento - Un restauro verso il futuro”. L’esposizione racconta, prendendo spunto dal restauro del soffitto dipinto della Sala dei Baroni a cura dell’ateneo palermitano, le strategie politiche, le committenze architettoniche e artistiche di una potente dinastia. La mostra è visitabile fino al 6 gennaio 2020.

"Equilibri precari" - Spaziocentotre

È stata inaugurata sabato 19 ottobre, presso Spaziocentotre, in via Principe di Belmonte, a Palermo, la mostra “Equilibri precari” di Simona Cavaglieri, curata da Floriana Spanò. Una quarantina le opere esposte, tra cui acquerelli, tele e strutture in plexiglass tridimensionali. Per l’occasione, l’artista ha anche realizzato un video performativo con il supporto della performer Elena Cuccio. La mostra sarà aperta fino al 16 novembre con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. Il lunedì dalle 16,30 alle 19,30.

"Le Mani nel Jazz" – Lupo’Art

Avvicinare il pubblico amante dell’arte alla musica e far ammirare le opere d’arte agli appassionati del jazz. È questo l’obiettivo di "Le Mani nel Jazz", iniziativa creata dal designer e artista palermitano Massimo Moavero. Dopo il concerto-inaugurazione di domenica 20 ottobre al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, la mostra completa è aperta presso la galleria d'arte Lupo'Art fino al 16 novembre dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.30 alle 19.45.

La casa delle farfalle - Museo Riso

Il 5 ottobre ha riaperto "La Casa delle Farfalle" al Museo Riso, in corso Vittorio Emanuele 365, a Palermo. Nella prima edizione, il progetto si è rivelato essere una forte attrattiva per svariate tipologie di visitatori, dalle famiglie ai turisti, dagli studenti universitari agli alunni delle scuole elementari e materne. “La Casa delle Farfalle” resterà aperta fino al 31 dicembre.

"Bim Bum Bam" - Complesso Monumentale dello Steri

Una mostra interamente dedicata ai giocattoli, visti come vere e proprie opere d’arte. “Bim Bum Bam. Il gioco è vita. Il gioco è memoria. Il gioco è arte” è stata inaugurata giovedì 3 ottobre presso la Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri. Si tratta di un percorso espositivo, curato da Ermanno Tedeschi e Flavia Alaimo, che raccoglie giocattoli di epoche diverse, libri, fumetti e fotografie e racconta l’esperienza del gioco come mezzo di svago e di apprendimento. La mostra è visitabile fino a lunedì 23 dicembre.

Mostre da non perdere nel resto della Sicilia

"Costruire per gli Dei. Il cantiere nel mondo classico” - Agrigento

Fino al 30 novembre, al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento L’esposizione "Costruire per gli Dei. Il cantiere nel mondo classico" mette in mostra le macchine utilizzate dagli antichi greci per la costruzione dei templi. Realizzato in collaborazione con MondoMostre e CoopCulture, il percorso parte dall'area ai piedi del tempio di Giunone, prosegue lungo la Via Sacra all'altezza degli Arcosoli e si conclude a fianco al Tempio della Concordia.

"Scoprici, Antonello da Messina" - Museo Mandralisca di Cefalù (PA)

È aperta da sabato 8 giugno la mostra "Scoprici, Antonello da Messina. Due ritratti per Cefalù", a cura del professor Giovanni Carlo Federico Villa. Per la prima volta a Cefalù, e fino al 26 novembre, un’opera non siciliana di Antonello da Messina sarà esposta nella Pinacoteca Mandralisca: il “Ritratto d’uomo” della collezione Mandralisca sarà in compagnia del “Ritratto d’uomo – Malaspina”, della collezione dei Musei Civici di Pavia.

"Leonardo da Vinci, i volti di un genio" - Catania

I saloni di Palazzo Valle, a Catania, ospitano fino al 24 novembre la mostra "Leonardo Da Vinci - I volti di un genio". Installazioni audiovisive, ricostruzioni realistiche, applicazioni di realtà mista e aumentata, infografica, repliche dei manoscritti dell’artista e inventore toscano e sorprendenti applicazioni tecnologiche accompagneranno i visitatori alla scoperta del Genio. Il progetto è di Christian Gálvez, prodotto da Sicilia Musei, Italia Museo, Iniciativas Y Exposiciones, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia Madrid e la collaborazione di Leonardo DNA Project. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00.

Eventi per bambini a Palermo

"Palermobimbi Family Tour" – Porta Nuova

Una passeggiata “esplor-attiva” per famiglie tra i tesori arabo-normanni di Palermo. Si terrà domenica 3 novembre il primo Palermobimbi Family Tour, un itinerario alla scoperta dei monumenti e l’eredità artistica lasciata da questi due popoli nel capoluogo siciliano. La visita è consigliata per bambini da 5 anni in su. La partenza è in programma per le 10.30 da Porta Nuova e si concluderà due ore più tardi a Piazza Bellini.

"Circus Lab" – Sanlorenzo Mercato

A partire dalle 17, a Sanlorenzo Mercato domenica 3 novembre ci sarà un nuovo appuntamento con il Circus Lab, i laboratori circensi per i più piccoli dal carattere ludico-pedagogico a cura del Circ´Opificio. Alle 19, i bimbi potranno assistere e prendere parte allo spettacolo teatrale "L’Imperatrais Velentain", che racconta la bellezza della semplicità per essere felici con poco.