Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 1 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 12.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Giornata di Ognissanti improntata ad una diffusa copertura nuvolosa su Campania, Calabria e Sicilia, con precipitazioni - anche a locale carattere di rovescio o temporale - più frequenti, intense e persistenti lungo la fascia tirrenica campana e sulle province centro-occidentali dell'isola. Temperature in decisa diminuzione nei valori massimi, specie in Campania e sull'Ovest Sicilia. Venti in rinforzo, da moderati a localmente tesi e a rotazione ciclonica attorno al minimo depressionario. Mari: Tirreno mosso, Canale di Sicilia da poco mosso a mosso, Ionio poco mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 3.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Enna

A Enna cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.