Botte ai vigili urbani di Palermo durante i controlli: due feriti

Nella serata di ieri due agenti della polizia locale sono stati aggrediti in piazzale Giotto, a Palermo, in occasione della fiera dei morti. Nel corso di controlli antiabusivismo è esplosa una lite tra venditori non a norma e vigili urbani, che avevano chiesto di non installare le bancarelle. Dalle parole si è però passati ai fatti e alcune persone, in seguito alle botte ricevute, sono state costrette alle cure dei sanitari del 118. Tra i feriti ci sono due membri delle forze dell’ordine locali: uno è stato trasferito in ospedale, un altro è stato invece medicato sul posto. Al termine della bagarre, circa 200 ambulanti irregolari hanno preferito abbandonare l’evento, creando di conseguenza disagi al traffico.