Sequestrata casa di riposo abusiva nel Catanese: una denuncia

I carabinieri hanno sequestrato una casa di riposo abusiva in via Cabanè, a Viagrande, in provincia di Catania, e denunciato la proprietaria dell’immobile. L’attività risultava senza autorizzazione sanitaria e amministrativa. Durante i controlli, a cui hanno partecipato anche la polizia locale e i servizi sociali del Comune, sono stati scoperti una lavoratrice in nero (che si doveva prendere cura degli ospiti) e quattro anziani autosufficienti e in buone condizioni di salute, che sono stati riaffidati alle proprie rispettive famiglie. Secondo quanto accertato, i degenti versavano una retta mensile sconosciuta al fisco di circa 900 euro.