Sciacca, cade da 80 metri: salvo perché arbusti attutiscono l'impatto

In provincia di Agrigento, a Sciacca, un ragazzo di 27 anni è stato salvato all'alba dai vigili del fuoco e dalla guardia costiera, dopo essere precipitato dal Belvedere delle Terme da circa 80 metri d'altezza. La sua fortuna è stata che gli arbusti e la vegetazione abbiano attutito l'impatto. Visto la zona impervia, era impossibile raggiungerlo via terra e per questo è stato salvato via mare. Portato in ospedale, i medici gli hanno diagnosticato numerosi traumi.