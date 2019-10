Danni in una scuola nel Palermitano: lezioni sospese per un giorno

Atti vandalici all’interno della scuola materna "Raggio di Sole" di Villabate, in provincia di Palermo. Per questo motivo la struttura ha deciso di sospendere le lezioni per un giorno. L’assessore regionale, Roberto Lagalla, non si risparmia nel condannare il gesto: "Ancora una volta la comunità è colpita dal cieco e ingiustificabile vandalismo di chi prende di mira una scuola per le proprie stupide bravate, di per sé segno di aggregazione giovanile e di educazione alla legalità. Nel condannare il doloso danneggiamento della scuola materna, esprimo particolare vicinanza all’amministrazione comunale, alla dirigente scolastica, ai docenti, agli alunni e alle famiglie, che subiscono da questo vile atto un danno che si ripercuote sulla continuità del diritto allo studio e sulla componente più indifesa della società, cioè i nostri bambini", le sue parole.